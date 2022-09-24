Yüzüğünü sahnede fırlatıp atmıştı! Hadise’nin 3 milyon TL değerindeki yüzüğüyle ilgili flaş iddia

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, İstanbul konseri sırasında Dinçerler’in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp atmasıyla gündem olmuştu.

Hadise'nin sahnede fırlattığı yüzükle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Takvim’den Aydın Hamza’nın haberine göre, Mehmet Dinçeler’in ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi ederken hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün replika olduğu öne sürüldü.

Laboratuarda hazırlanan yüzüğü Türkiye’nin ünlü pırlantacılarının bile ayırt etmekte zorlandığı ifade edildi.

Yüzüğün gerçek değerinin ise 180 bin TL olduğu iddia edildi.

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

