Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ



İlçemizde 25.03.2024 günü ve 01.04.2024 günleri arasında yapılan operasyon ve denetimlerde;

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 18 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs, ifadeden dolayı aranan 2 şahıs, para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs, ifadeden dolayı aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanmıştır.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 Narkotik yakalamasında 6 şüpheliye işlem yapılmış,

-1,21 gr metamfetamin maddesi,

-33 adet sentetik ecza hap maddesi,

-0,65 gr esrar maddesi,

Ele geçirilmiştir.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 KOM operasyonunda 2 şüpheliye işlem yapılmış,

-18 adet tabanca ve 18 adet tabanca şarjörü,

Ele geçirilmiştir. İşlem yapılan şüphelilerden 1’i savcılıktan serbest kalırken, 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 KOM operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapılmış,

-14.741 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.