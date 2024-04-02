Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatları açıklandı
Konya'da emniyet ve jandarma ekiplerince hafta boyunca gerçekleştirilen icraatları duyuruldu.

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ


İlçemizde 25.03.2024 günü ve 01.04.2024 günleri arasında yapılan operasyon ve denetimlerde;
Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 18 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs, ifadeden dolayı aranan 2 şahıs, para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs, ifadeden dolayı aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanmıştır.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 Narkotik yakalamasında 6 şüpheliye işlem yapılmış,

-1,21 gr metamfetamin maddesi,
-33 adet sentetik ecza hap maddesi,
-0,65 gr esrar maddesi,
Ele geçirilmiştir.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 KOM operasyonunda 2 şüpheliye işlem yapılmış,

-18 adet tabanca ve 18 adet tabanca şarjörü,
Ele geçirilmiştir. İşlem yapılan şüphelilerden 1’i savcılıktan serbest kalırken, 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 KOM operasyonunda 5 şüpheliye işlem yapılmış,
-14.741 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.

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