Konya'da evinde satırla öldürüldü

Kaynak: DHA
Konya'da evinde satırla öldürüldü
Konya’da Cuma Han (67) isimli vatandaş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Han'ın boynuna satırla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Konya’nın Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana gelen olayda, Yalnız yaşayan Cuma Han'a ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sabah Saat 08.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri kapıyı kırıp, içeri girdi. Han, kanlar içinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

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SATIRLA BOYNUNA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Cuma Han'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Han'ın satırla boynuna vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Suç aleti satır da olay yerinde bulundu. Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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