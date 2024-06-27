Tartıştığı babasının boğazını satırla kesip öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı babasının boğazını satırla kesip öldürdü

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşanan bir tartışma sırasında, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen O.S., babası Abdullah Sarıtaş'a (51) satırla saldırdı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan baba Sarıtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Olay, gece saat 01.00 civarında Senirkent'in Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz sebebi anlaşılamayan bir tartışma sonucu, 18 yaşındaki O.S., babası Abdullah Sarıtaş'ın boğazına satır ile vurdu.

Ağır yaralarla Senirkent Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi, otopsi için morga gönderildi ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen O.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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