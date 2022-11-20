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Konya'da kaçakçılara operasyon

Konya’da polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 12:32
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Konya'da gümrük kaçağı operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da kaçakçılara operasyon
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Konya’da polisin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 300 paket doldurulmuş sigara, 20 bin adet boş makaron, 3 bin 716 adet gümrük kaçağı tıbbi hap ve 937 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler devletin vergi kayıplarını önlemek adına operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarla haksız kazanç ve haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Merkez Karatay ilçesinde 2 adreste kaçak sigara ve tıbbi ürün olduğu bilgisine ulaşan KOM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Adreslere yapılan baskında 5 bin 300 paket doldurulmuş sigara, 20 bin adet boş makaron, 3 bin 716 adet gümrük kaçağı tıbbi hap ve 937 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün (jel, damla, sprey) ele geçirildi. Kaçak sigara ve tıbbi ürünlere “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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