Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, ilçede kullanıma açılmasıyla birlikte çok sayıda ölümlü, yaralamalı kazalarla gündeme gelmeye başlayan Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresindeki kavşakta yaşandı. E.K. yönetimindeki 42 BDS 60 plakalı otomobil seyir halinde iken muayene istasyonu kavşağına geldiğinde çevre yolundan kavşağa çıkan N.Y. yönetimindeki 07 NZM 07 plakalı otomobille çarpıştı.

aw006577-02.jpg Kazada, 07 NZM 07 plakalı otomobil taklalar atıp refüj üzerine devrilerek ters dönerken, diğer otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan EK., M.K., Z.K., H.S. ve İ.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavşakta devrilen otomobilin emniyet kemeri takılı olan sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Van Saray'da 8 bin bağ ot yandı Güncel
Van Saray'da 8 bin bağ ot yandı
Trabzonspor kazanırken 'eyvah eyvah' dedirtti Spor
Trabzonspor kazanırken 'eyvah eyvah' dedirtti
Tarsus’ta ecza teknisyeni ormanda ölü bulundu Güncel
Tarsus’ta ecza teknisyeni ormanda ölü bulundu
Eski bakanın ağaçlandırılacak dediği maden sahasında tek bir ağaç bile yok Güncel
Eski bakanın ağaçlandırılacak dediği maden sahasında tek bir ağaç bile yok
Adanaspor iki golle kazandı Spor
Adanaspor iki golle kazandı
Konya’da Binkonutlar'da belediye otobüsü alev aldı Güncel
Konya’da Binkonutlar'da belediye otobüsü alev aldı
Gökçe'nin konserini iptal eden AKP’li belediye başkanı, 7 şehit olduğu gün konser düzenledi Siyaset
Gökçe'nin konserini iptal eden AKP’li belediye başkanı, 7 şehit olduğu gün konser düzenledi