Galatasaray'ın attığı gol Ahmet Çalık'a adandı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanında mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Kerem'in asistinde Rashica, 31. dakikada topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi.
AHMET ÇALIK ANILDI
Galatasaraylı oyuncular gol sonrası Ahmet Çalık'ın formasını gösterdi.
Ahmet Çalık Konyaspor ve Galatasaray formaları terletmişti.
BERKAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Sarı kart sınırında olan Berkan Kutlu, mücadelenin 36. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.