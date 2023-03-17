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Galatasaray'ın attığı gol Ahmet Çalık'a adandı

Süper Lig'de Konyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede ilk gol sesi geldi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 20:36
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Konya'da ilk gol geldi

Galatasaray'ın attığı gol Ahmet Çalık'a adandı
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanında mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Kerem'in asistinde Rashica, 31. dakikada topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

AHMET ÇALIK ANILDI

Galatasaraylı oyuncular gol sonrası Ahmet Çalık'ın formasını gösterdi.

Ahmet Çalık Konyaspor ve Galatasaray formaları terletmişti.

BERKAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı kart sınırında olan Berkan Kutlu, mücadelenin 36. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

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