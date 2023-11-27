Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı. Sinan Ateş cinayetinde savcı tehdit edilmişti

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmadaki gelişmelerin ardından dosya savcısı ile Ankara Başsavcısı Ahmet Akça’yı, doğrudan hedef alarak FETÖ’cü olmakla suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabını yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı.

T24'ün haberinde yer alan bilgilere göre, Orhun Haber isimli internet sitesinin Servet Ejder adına, fatura bilgilerinin ise Mert Kerim Ejder adına olduğu tespit edildi. Savcılığın, şüphelilerin mahkemeye sevkine ilişkin yazısında, “suçun topluca işlenmiş olabileceği ve şüpheli sayısının çok olduğu” belirtildi. Mert Kerim Ejder’in, Sinan Ateş soruşturmasında tutuklanan Avukat Serdar Öktem gibi cep telefonunun şifresini vermemesi de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşanırken, eski ismiyle Twitter’daki Orhun Haber isimli hesaptan 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça doğrudan hedef alınarak FETÖ’cü olmakla suçlandı.

Paylaşımda, "kripto FETÖ’cülerin yargıdaki Hak-Yol cemaati içerisine sızdığı" belirtilerek, Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay’ın da Hak-Yol cemaatine sızan isimlerden olduğu öne sürülmüş, Başsavcı Akça’nın da FETÖ’cü olduğu ve örgütsel talimatla hareket ettiği iddia edilmişti.