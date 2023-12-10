Genç kızı ailesinin gözleri önünde başından vurdu. Mersin’de kan donduran cinayet

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir sebeple kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

ANNESİNİN VE KARDEŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında öfkeden deliye dönen Mehmet T. A., yanında getirdiği silahla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri İrem Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için inceleme başlattı.

Sağlam'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı