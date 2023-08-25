Konya'da yeni obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

KAYNAK: AA
Konya'da yeni obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre

Konya'nın Karapınar ilçesi Beşağıl mevkisinde, patates tarlasındaki tarım işçileri obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

aa-20230824-31992346-31992345-konyada-20-metre-capinda-15-metre-derinliginde-obruk-olustu.jpg

Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.

Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı." dedi.

aa-20230824-31992346-31992344-konyada-20-metre-capinda-15-metre-derinliginde-obruk-olustu.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçakla öldürüldü Yaşam
Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçakla öldürüldü
Kağıthane’de polislere ateş açıldı: 1 ölü, 2’si polis 4 yaralı Güncel
Kağıthane’de polislere ateş açıldı: 1 ölü, 2’si polis 4 yaralı
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı Güncel
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de: Muayene ücretlerine yüzde 50 zam Güncel
SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de: Muayene ücretlerine yüzde 50 zam
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi Yaşam
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı Dünya
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı