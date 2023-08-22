Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti


Kaza, dün Beyşehir ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel A. idaresindeki 34 BSY 141 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Emin Gürbüz yönetimindeki 70 FV 254 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Refüje çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Gürbüz ile aynı araçtaki Havva G. ile Zeynep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Gürbüz, hayati tehlikesi sebebiyle sevk edildiği Konya’da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Emin Gürbüz’ün Seydişehir ilçesinde bir fırında usta olarak çalıştığı öğrenildi. Gürbüz'ün cenazesinin Seydişehir ilçesindeki Kızılcalar Mahallesinde Kızılcalar Camisi’nde kılınan öğlen namazını müteakip yerleşim merkezindeki kabristanda toprağa verildiği öğrenildi.

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