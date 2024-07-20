Konyalı muhtar eş değiştirme partisinde tanıştığı kadına imam nikahı kıydırdı! 14 yaşındaki kızıyla da ilişkiye girdi

Kaynak: DHA
Konyalı muhtar eş değiştirme partisinde tanıştığı kadına imam nikahı kıydırdı! 14 yaşındaki kızıyla da ilişkiye girdi

Konyalı muhtar M.M(58), eş değiştirme partisinde tanıştığı M.A(48) adlı kadına imam nikahı kıydırıp birlikte yaşadı. Kadının 14 yaşındaki kızı S.A’yla 3 yıl boyunca cinsel ilişkiye giren, fotoğraf ve videolarını çeken istismarcı muhtar M.M’nin 25 yıl hapsi istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası M.M.'nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A., 18 Şubat’ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

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“BENİMLE TERS İLİŞKİYE GİRDİ, ANNEM ÜZÜLMESİN DİYE SÖYLEMEDİM”

S.A.'nın soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

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“ARA SIRA PARTİLERE KATILIYORDUK”

M.A. ise ifadesinde, "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

HEM MUHTAR HEM DE ANNE TUTUKLANDI

Muhtar M.M. de ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan M.M. ve M.A. için savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adli Tıp Kurumu’ndan S.A.'nın kemik yaşının tespit edilmesini isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

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