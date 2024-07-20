Son anketten çok konuşulacak sonuçlar! Yüzde 68 çıktı

Areda Survey araştırma şirketi tarafından Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katılımıyla yapılan bir ankete göre, Türk halkının yüzde 79,2’si, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde.

2 Mayıs 2024 tarihinde Özgür Özel’in Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Erdoğan da Özel’i CHP Genel Merkez’inde iade-i ziyarette bulunmuştu.

Bu ziyaretler kamuoyunda “Siyasette yumuşama dönemi” olarak yorumlanmıştı. Siyasetin yumuşamasına hizmet edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak araştırmaya yansıdı.

Ancak AKP ile CHP arasındaki ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olacağı düşüncesi Türk halkının yalnızca yüzde 7,5’ini oluşturuyor.

Halkın yüzde 92,5’ine göre bu ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olmayacağı fikri hâkim.

“ÖZEL, KILIÇDAROĞLU’NDAN DAHA BAŞARILI”

Ayrıca, araştırmanın ilgi çeken bir diğer ayrıntısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik performanslarının karşılaştırılması oldu.

Araştırma verilerine göre, Türk halkının yüzde 68,1’i Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarılı buluyor. Yüzde 31,9’u ise bu fikre katılmıyor.