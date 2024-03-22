Konya'nın en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. Hani benim elli direm bulgurum Konyalımın kaşlarına vurgunum

Türkiye'de birçok televizyon kanalı yayın yapmaya devam ediyor, ancak bazıları eskisi kadar popüler olmadığı biliniyor.

Konya'da ise birçok kanal faaliyet göstermekte ve bunlar arasında özellikle Konya Olay TV dikkat çekti.

AYDA 25 MİLYON KEZ İZLENİYOR

2023 yılında RTÜK'ten (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) yayın lisansı alan Konya'nın ilk ve tek IP televizyonu olan Konya Olay TV, rekor izlenme sayılarına ulaştığı bildirildi.

Konyaolay.com'un Savaş Aral tarafından yapılan habere göre; Konya Olay TV'nin günlük izlenme sayısı 850 bin, aylık izlenme sayısı ise 25 milyonu geçti.

KONYA'DA BİR İLK

Konya Olay TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci Kemal Soylu, yeni nesil televizyon yayıncılığında Konya'nın ilk ve tek temsilcisi olduklarını belirtti.

IP teknolojisi üzerinden yayın yapan ve Konya'da genel yayın yapan tek kanal olduklarını ifade eden

Soylu, “Konya Olay TV'nin altyapısı HD formatında ve yeni nesil yayıncılığa uygun şekilde kurulmuştur. Yakında, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de uydu yayıncılığı tarihe karışacak. Karasal yayın yapan kanallar gibi, çanak anten üzerinden izlenen televizyonlar da tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Günümüzde uydu kiraları ödenemez seviyelere ulaşmıştır. Aylık 20-25 bin dolar uydu kirası ödeyen birçok kanal ya kapandı ya da borç batağına düştü” sözlerini kullandı.

BU PLATFORMLARDA 24 SAAT İZLENEBİLİR

Konya Olay TV, kendi web siteleri www.konyaolaytv.com.tr ve www.konyaolaytv.com üzerinden, kendi sunucuları, tüm SMART ve ANDROID televizyonlar, Artı Dijital Medya, Filbox VoloTV, CanlıTV, CanlıTVİzle ve EcanlıTV platformları üzerinden 24 saat boyunca izlenebiliyor.

Ayrıca, spor, siyaset, kültür-sanat gibi kendi yapımları YouTube üzerinden, tüm tabletler, bilgisayarlar ve cep telefonlarından izlenebilir.