Yılmaz Özdil'in Blabla TV'si reyting rekoru kırdı. 4,5 milyon kez izlendi

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube'daki kanalı 'Kanal BlaBla' için çektikleri yayınlara 3 kişi başlayıp 4.5 milyon izlenmeye ulaştıklarını söyleyerek izleyicilerine sosyal medya hesabından teşekkür etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil'in Blabla TV'si reyting rekoru kırdı. 4,5 milyon kez izlendi

Duayen gazeteci Yılmaz Özdil Twitter (X) hesabı üzerinden takipçilerine bir 'rekor' teşekküründe bulundu.

YouTube kanalı olan Kanal BlaBla'da yeni bir rekor kırdıklarını dile getiren Yılmaz Özdil takipçilerine seslendi. YouTube'da yayın yapmaya 3 kişi başladıklarının altını çizen Özdil, kısa sürede yaptığı yayınların 4.5 milyon izlenmeye ulaştığını söyledi.

Özdil paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en büyük ailesine haftalık raporu vereyim dedim. Sadece 3 kişi başlamıştık, bugün itibarıyla 120.000 kişiyi geçtik. Bugün sayımız 120.000 kişiyi geçti. Sadece bir ayda 4,5 milyon görüntülenmeyi geçtik. 1 milyon saat görüntülenmeyi geçtik. Özgür Medya'ya diktiğimiz zeytin ağacımız hep beraber organik bir şekilde büyümeye devam ediyor. 500.000 aboneyi bulduğumuzda bambaşka bir Türkiye olacak. Bu hafta yine sürpriz konuklarla ve çarpıcı yorumlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle...

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Yılmaz Özdil, Kanal BlaBla'da gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Özdil sosyal medyadaki paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

Sadece bir ayda 4.5 milyon defa izlendik, sadece bir ayda bir milyon saat izlenmeye ulaştık, kanalblabla olarak dünyanın en büyük ailesine yürekten teşekkür ederiz.

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