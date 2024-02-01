TV100 reytingleri solladı zirveye oturdu. Murat Kurum’un konuk olduğu yayın Surivor All Star’ı bile geçti

TV 100 ekranlarında canlı yayında yayınlanan Az Önce Konuştum programı reytinglerde zirveye oturdu. Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ve AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un konuk olduğu yayının reytingleri Surivor All Star’ı bile geride bıraktı.

Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programının konuğu AKP’nin İBB adayı Murat Kurum oldu. Kurum, İstanbul'da ulaşım sorunundan, depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Kurum, projelerini anlattı ve çözümlerini sundu.

Kurum, programda İstanbul için hayata geçireceği projelerini anlattı ve ayrıca CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduklarını da duyurdu. "Mevcut yönetim kendisini dağlarda, zirvede, 8-10 puan önde görüyordu. Adaylıktan sonra bir anket yaptırdık 2 puan gerideydik. Lansmandan sonra bir buçuk puan öne geçtik" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum ayrıca 100 bin kiralık konut yapacaklarını belirterek, "İBB 12 bakanlık eder, birçok bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi vardır. İstanbul kendisine yeter. 81 ile yetebilecek zenginliği vardır. Siz bütçenizi doğru kullanırsanız bunların hepsi yapılır. 650 bin konutun her yıl 60 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL kira ve taşınma yardımı yapacağız. 300 bini KİPTAŞ yapacak. 100 bin kiralanacak konut yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi tutulmuş vatandaşlara buraları kiralayacağız uygun fiyatlara." ifadelerini kullandı.

RİEYİNGLERDE ZİRVEYE OTURDU

Murat Kurum'un yaptığı açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı buldu, tablo reytinglere de yansıdı.

Onlarca sosyal medya sitesi ve milyonlarca web sitesinin takibini yapan SOMERA, dün akşam ki reytingi listesini yayınladı ve tv100 bütün programları açık ara geçerek birinci oldu.

Az Önce Konuştum programı 22,59 alarak rakiplerini geride bıraktı. Murat Kurum'un katıldığı program Star'da yayınlanan Survivor All Star, Fox TV'de yayınlanan Şahane Hayatım, Selçuk Tepeli ile Haber, ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman'ı geride bıraktı.