Konyaspor Başkent kabusundan uyanamıyor

MKE Ankaragücü, Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken Başkent ekibi rakibine karşı yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Konyaspor Başkent kabusundan uyanamıyor

Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Tümosan Konyaspor'la karşılaştı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

MKE Ankaragücü, 3. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Gol sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik sayıldı.

Konyaspor ise 28. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından attığı golle eşitliği buldu.

Konyaspor ile karşılaştığı son 5 maçta yenilmeyen Ankaragücü, puanını 6'ya yükseltti.

Süper Lig'deki son 10 deplasmanında sadece 1 kez yenilen Konyaspor puanını 9 yaptı.

Konyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

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