Konyaspor imzayı attırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor imzayı attırdı

Konyaspor, eski futbolcusu Jevtovic'i transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic’i yeniden transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Gaziantep FK forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Konyaspor Müzesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Jevtovic, Konya’nın kendisi için ikinci ev olduğunu belirterek, “Burada çok güzel dostluklar kurdum. Tekrar Konyaspor’da olmaktan mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak harika bir duygu. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum,” dedi.

2018-2021 yılları arasında da Konyaspor forması giyen Jevtovic, yeni sezonda 16 numaralı formayı taşıyacak.

aa-20240716-35158927-35158926-konyaspor-eski-futbolcusu-jevtovici-transfer-etti.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Maximin'in İstanbul'a geliş saati belli oldu
Mbappe'ye 80 bin kişilik imza töreni. Real Madrid'in ödeyeceği para dudak uçuklattı
Son Haberler
Park halindeki otomobil baraja uçtu Yerel Haberler
Park halindeki otomobil baraja uçtu
Akrabalar silahlarla çatıştı çok sayıda yaralı var. İstanbul'un göbeğini Teksas'a çevirdiler Gündem
Akrabalar silahlarla çatıştı çok sayıda yaralı var. İstanbul'un göbeğini Teksas'a çevirdiler
Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı Spor
Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı
Rus uyruklu PKK’lı terörist Erzurum’da yakalandı Yerel Haberler
Rus uyruklu PKK’lı terörist Erzurum’da yakalandı
Yabancılar bu kez o ilimize göz dikti. Köylerde tarla bırakmadılar Ekonomi
Yabancılar bu kez o ilimize göz dikti. Köylerde tarla bırakmadılar
70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı Yerel Haberler
70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı
Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu Ekonomi
Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu