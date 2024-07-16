Konyaspor imzayı attırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic’i yeniden transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Gaziantep FK forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Konyaspor Müzesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Jevtovic, Konya’nın kendisi için ikinci ev olduğunu belirterek, “Burada çok güzel dostluklar kurdum. Tekrar Konyaspor’da olmaktan mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak harika bir duygu. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum,” dedi.

2018-2021 yılları arasında da Konyaspor forması giyen Jevtovic, yeni sezonda 16 numaralı formayı taşıyacak.