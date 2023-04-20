Konyaspor önce MHK'yi sonra TFF'yi topa tuttu

Konyaspor'dan hakem isyanı dinmiyor. Gece yarısı açıklamasından sonra şimdi de Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen'den hakeme "Hakkımızı katletti" çıkışı geldi.

Konyaspor önce MHK'yi sonra TFF'yi topa tuttu

Editör: Fatma Demirkaya

Konyaspor'un Adana Demirspor'a sahasında 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, hakem kararlarına isyan etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve Adana Demirspor'a verilen penaltı ile Konyaspor'un hakkının katledildiğini ifade eden Özgökçen, "Buradan Türk Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Her zaman her hafta aşağı yukarı artık bir takım açıklama yapıyor. Her takım açıklama yapmak zorunda kalıyor. Herkes belki kendi kuyruğuna basıldığı zaman açıklama yapıyormuş gibi geliniyor, ama bu Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Murat Sancak başkanımla da maçtan önce konuştuk. Hakemlerin ne kadar yetersiz olduğunu, kendini geliştirmekten aciz olduğunu, kendi aramızda konuştuk. Bugün de bunun maçta uygulamasını bizzat görmüş olduk. Alttan yeni hakemler çıkarmamız lazım. Yeni insanlar yetiştirmemiz lazım.

"UYDURMA PENALTI"

Burada bugün bize yapılan bir haksızlık. Yarın başka bir takıma yapılabilir ki yapılıyor. İşte daha önce yapılan açıklamalarda ligin birincisi, ikincisi, düşecekler belli denmişti. Belki bir senaryonun bir parçası haline geldik. Ankaragücü başkanımız Faruk Koca, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Olmayacak şeyler oluyor. Bugün de burada bunu gördük. Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını tabiri caizse çıkarmak için tamamen uydurma bir penaltıyla, olmayacak bir biçimde Konyaspor'un haklarını tam anlamıyla katletmiştir. Biz kesinlikle Konyaspor camiası olarak artık bunun altında kalmayacağız. Sessizliğimizi bozacağız ve bundan sonra Saka'yı da kesinlikle maçlarımızda istemiyoruz. Çünkü taraflı duruma düşmüştür. Tarafsızlığından kesinlikle endişe duyuyoruz demiyorum, tarafsızlığını kaybetmiştir. Dolayısıyla bunu tüm mecralarda arayacağımıza buradan ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

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