Konyaspor Samsunspor düellosu: 5 gollü maç

Konyaspor ile Yılport Samsunspor, Erzurum'da karşı karşıya geldi.

Konyaspor Samsunspor düellosu: 5 gollü maç

Konyaspor, hazırlık maçında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Karadeniz ekibi, 11. dakikada Ahmet Sağat ile öne geçti.

İç Anadolu ekibi, 13. dakikada Michalak'ın golüyle eşitliği sağladıktan sonra Samsunsporlu Lubomir Satka'nın 41. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Konyaspor, Marlos Moreno'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Müsabakanın 90. dakikasında kazanılan penaltıda topu filelerle buluşturan Samsunpor'un yeni transferi Marius Mouandilmadji, skoru 3-2 yaptı.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Konyaspor sahadan 3-2 üstün ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, ikinci hazırlık maçını 18 Temmuz Salı günü Corendon Alanyaspor ile yapacak.
(AA)

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