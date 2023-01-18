İlhan Palut'u neden göderdiniz: Konya tarihinin en başarılısıydı

Konyaspor'da taraftarların teknik direktör İlhan Palut'un gönderilmesine yönelik tepkisi büyüyerek sürüyor.

Kısıtlı kadrosuyla büyük bir başarıya imza atan genç teknik adamın başarılı istatistiği ortaya çıktı.

EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI

Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında 15+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim İlhan Palut oldu.

Palut 74 maçta tam 32 galibiyet aldı.

Başarılı teknik adam Konyaspor'un başında çıktığı maçlarda 25 beraberlik alırken 17 kez de kayıp yaşadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Konyaspor taraftarları İlhan Palut'un gönderilmesi karaının ardından kulüp binasına gelerek başarılı çalıştırıcıya veda etti.

Taraftarlar sosyal medyadan yönetimin kararına tepki gösterdi.

Yeşil - Beyazlılar "Konyaspor tarihinin en başarılı hocalarından İlhan Palut'u neden gönderdiniz" diyerek yönetimi protesto etti.