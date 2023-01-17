İlhan Palut'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması

Konyaspor'da yönetim kararıyla görevden alınan teknik direktör İlhan Palut, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Palut, "Açıkçası hiç beklemiyordum. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Fesih belgesini almayı bekliyorum" diye konuştu.

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

"İlhan Palut, Emre Belözoğlu’na bir şey söyledi, görevden ayrıldı. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok.

Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazırmış."