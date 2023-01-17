İlhan Palut'u Konyaspor neden gönderdi

Önce şunu belirteyim.

İlhan Palut'u kişisel olarak hiç tanımam. Karşı karşıya gelmedim, yüz yüze konuşmadım.

Sadece bir kez telefonla aradım. O da bu akşam.

Telefonunu Konyalı dostum gazeteci Recep Çınar'dan aldım.

Çünkü Recep Çınar'ın bugünkü yazısında şu bölüm dikkatimi çekti:

"Yöneticiler kulüp, hocalar da kendi çıkarları için, bazen aynı futbol aklında buluşmayabilirler…

Görüş ayrılıkları olabilir…

Dolayısıyla da fiziki ayrılıklar…

Yönetim İlhan Palut’u ani bir kararla göndermesinin gerekçesini açıklamalı, çünkü kamuoyu bunu bekliyor…

Düne kadar birbirlerini parlatma adına cicili bicili cümleler kuran Fatih Özgökçen ile İlhan Palut, ne oldu da yollarını ayırdılar?

Bu sorunun cevabını verecek olan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen."

Doğrusu ben de şaşırmıştım bu karara.

Hiç tanımadığım İlhan Palut'un Konyaspor'da iyi işler yaptığına inanıyorum.

"Ne mi yaptı" diye merak ediyorsanız tek bir cevap vereyim:

"Konyaspor'dan hangi futbolcuyu tanıyabilirsiniz yolda yürürken karşılaşsanız?"

İşte öyle bir takımı yıllardır iddialı yapan, rakiplerinin korkulu rüyası haline getiren, Konya deplasmanı deyince rakibine "Eyvah" dedirten bir takım kurmuştu İlhan Palut.

Peki neden kovuldu!

Recep Çınar'dan telefonunu aldım. Ve aradım. Aynen sordum, "Neden" diye.

"Vallahi ben de bilmiyorum" dedi ve ekledi:

"Sordum ben de başkana. Sordum ki bir daha aynı hatayı yapmamayım diye. Bana sadece kan değişikliğine ihtiyaç var diye söyledi!"

İnanamadım.

İzmir'e evine gidiyormuş. Ailesine yani.

Israrla tekrar tekrar sordum. Hatta "Siyasi olabilir mi?" diye de sordum.

"Sanmam" dedi; "Benim siyasetle hiç işim olmadı ki!"

Üzgünüm.

Buradaki en acı olay da hoca iş başındayken yönetimin gidip de yurt dışından gizlice başka hocayla görüşüp anlaşması. Anlaşma olunca da birden bire gelip de hocaya ayrılığı söylemesi.

Şunu söylemeliyim. Söylemezsem rahat edemem.

Böyle kulüp yönetimi olmaz. Olmamalı.

Yazık. Geleceği olan, başarısı ortadaki genç bir hocayla tuzak kurarak böyle oynanmamalı.

Ondan sonra dizimize vurmayalım.

Öyle değil mi eyyy Konyaspor'u yönetenler.

Kendi değerlerimize bunu yapmayalım.