Konyaspor’un ön liberosu Gana'dan

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Konyaspor’un ön liberosu Gana'dan
Süper Ligde sıkıntılı günler geçiren Konyaspor, ara transferde ilk imzayı Ganalı ön libero Boateng’e attırdı. Maliyet oluşturmayan ve maksimum fayda sağlamayı hedefleyen Konyaspor, yönetiminden önemli bir hamle geldi.

Yeşil beyazlılar orta sahada sürpriz bir transfere imza attı.
Konyaspor’un Ganalı Emmanuel Boateng’i uzun süredir takip ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçen. 26 yaşında olan ve ön libero ile zaman zaman 8 numarada oynayan Boateng atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Konyaspor’un ise Boateng transferi için küçük çaplı bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Elfsborg takımından transfer edilen Boateng, dün sabah saatlerinde Konya’da sağlık kontrollerinden geçti. Resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Tümosan Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Son olarak İsveç ekibi Elfsborg forması terleten Ganalı orta saha oyuncumuz, daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh ve Feyenoord Ghana takımlarında forma giydi. Boateng, takımımızda 26 numaralı formayı giyecek. Emmanuel Boateng'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

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