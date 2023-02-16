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Koordinatör vali açıkladı ‘Nurdağı fay hattından uzak bir alana taşınıyor’

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin fay hattından uzak bir alana taşınmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:50
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Koordinatör vali açıkladı ‘Nurdağı fay hattından uzak bir alana taşınıyor’

Koordinatör vali açıkladı ‘Nurdağı fay hattından uzak bir alana taşınıyor’
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bilgin, ilçedeki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, Nurdağı'nın depremde en çok zarar gören ilçelerden biri olduğunu söyledi. Depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz daha önce depremin 3. günü vatandaşlarımızı ziyaret amaçlı gittiğimiz köyün birinde normal sohbet ederken cep telefonuyla yapılan çekimde aslında daha uzun süren bir konuşmanın bir bölümünü keserek sanki farklı haberler olduğunu veya gerçekliğin farklı olduğu algısını yaratabilecek bir açıklama sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Bu bazı görsel ve yazılı basında da yayınlandı ama bu gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle, biz depremin birinci gününden beri burada gece gündüz çalışıyoruz. Bizim enkaz kaldırma çalışmalarımız dün bitti. 9 gün süren bu çalışmalarda sanki orda ölü sayısının daha fazla olduğunu anlatacak ifadeler gibi gösterilen bir açıklama var. Halbuki öyle değil, o gün için açıklanan rakamların yani o gün için o kadardı. O gün açıklanan rakam 800 kişi vardı. Ama son ölüm rakamı malum 2 bin 400 kişi açıklandı. Zaten bizim de orada yaptığımız açıklamayla tutarlı bir açıklama."

Fay hattından uzak alana taşınacak

İlçe merkezinin fay hattına uzak bir alana taşınmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Orada vatandaşları teskin etmek, burada büyük bir felaketin olduğunu anlatmak için yapılan haberi böyle abartarak gösterdiler. Bu gerçeği yansıtmamakta. Ayrıca ilçe merkeziyle ilgili yapılan tespitlerde yüze 20'si hariç binaların ya ağır hasar ya yıkık ya da az hasarlı olduğu yapılan tespitlerden anlaşılmakta. Orada sanki şehir merkezini alıp başka bir ile taşıyacakmış gibi anlamışlar, öyle değil. İlçe merkezinin kendi alanında değil hemen yanında veya yakınında bulunan fay hattından uzak bir alana taşınması söz konusu." 

Koordinatör vali, Şırnak Valisi Osman Bilgin

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