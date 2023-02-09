Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyüne acil konteyner. -6 derecede vatandaşlar soğukla mücadele ediyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyünde depremzedeler soğuğa dayanamıyor. 500 kişiden fazla kaybın yaşandığı Sakçagöz’de vatandaşlar vefat edenleri kendi çabalarıyla enkazdan çıkartıp defnetti.

Köye şimdiye kadar gıda yardımı sağlanırken depremzedelerin en büyük sorunu -6 derecedeki hava koşullarında çadırlarda ısınamamak.

Köyde elektriğinde olmadığını belirten depremzedeler dağıtılan kömür ve sobalar ile ısınmaya çalıştıklarını ancak ağır kış koşullarında bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan depremzedeler çadırlarda yaşanabilecek bir yangın tehlikesine de dikkat çekerken konteyner sağlanması durumunda daha çok kişinin bir arada daha kolay bir şekilde ısınabileceğini belirtiyor.

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