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Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyüne acil konteyner. -6 derecede vatandaşlar soğukla mücadele ediyor

Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyünde depremzedeler -6 derecede çadırlarda ısınmaya çalışıyor. Çadırlarda kömür sobasıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar acil konteyner talebinde bulunuyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:31
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Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyüne acil konteyner. -6 derecede vatandaşlar soğukla mücadele ediyor

Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyüne acil konteyner. -6 derecede vatandaşlar soğukla mücadele ediyor
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Gaziantep Nurdağı Sakçagöz köyünde depremzedeler soğuğa dayanamıyor. 500 kişiden fazla kaybın yaşandığı Sakçagöz’de vatandaşlar vefat edenleri kendi çabalarıyla enkazdan çıkartıp defnetti.

Köye şimdiye kadar gıda yardımı sağlanırken depremzedelerin en büyük sorunu -6 derecedeki hava koşullarında çadırlarda ısınamamak.

Köyde elektriğinde olmadığını belirten depremzedeler dağıtılan kömür ve sobalar ile ısınmaya çalıştıklarını ancak ağır kış koşullarında bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan depremzedeler çadırlarda yaşanabilecek bir yangın tehlikesine de dikkat çekerken konteyner sağlanması durumunda daha çok kişinin bir arada daha kolay bir şekilde ısınabileceğini belirtiyor.

İletişim: 0531 287 10 56

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