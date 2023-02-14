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Bir ilçe için komple yıkım kararı aldılar. Deprem sonrası günlerce haber alınamamıştı

Depremde en çok hasar gören yerleşim yerlerinden olan Gaziantep Nurdağı için tamamen yıkım kararı alındı. Kente görevlendirilen Vali Osman Bilgin ilçenin yeniden yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:05
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Bir ilçe için komple yıkım kararı aldılar

Bir ilçe için komple yıkım kararı aldılar. Deprem sonrası günlerce haber alınamamıştı
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Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, büyük yıkım yaşayan ilçenin yüzde yüzünün yıkılıp tekrar inşa edileceğini duyurdu.

"YENİDEN İNŞA OLACAK"
Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Nurdağı ilçesinin kararını aldık. İlçenin tamamını kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak." diye konuştu.



160 SAAT SONRA MUCİZE
Depremin 8. gününde Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. 

Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İlçede en son, depremden 160 saat sonra Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı. 



"ÇOK CANIMIZI YİTİRDİK"
Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik." dedi.



DEPREMLERDE AĞIR HASAR GÖREN NURDAĞI İLÇESİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılan binalar helikopterden görüntülendi. Görüntülerde ilçenin ciddi hasar aldığı görüldü.



 



 

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