Köpek otu kronik bronşite iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kronik bronşite iyi gelen köpek otunun faydaları dikkat çekti.

KRONİT BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, akciğerlerdeki hava dolu bronşiyal tüp iç yüzeylerindeki iltihaplanmayla ortaya çıkan ve genellikle kış aylarında yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bronşitin akut ve kronik olmak üzere iki çeşidi vardır.

Akut bronşit, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Kronik bronşit ise daha ciddi durumlarda görülür ve bronşların içindeki iltihabın sürekli olduğu durumlara karşılık gelir.

Uzun süredir sigara kullanan kişilerde KOAH öncesinde yaygın olarak görülen kronik bronşit, akut bronşitten farklıdır. Akut bronşit genellikle 10 gün içinde tedavi edilir, kronik bronşit ise tekrarlayan nöbetler halinde devam eder ve vücutta kalıcı hasar bırakabilir. Akut bronşitin aksine, kronik bronşit hayati önem taşır ve bu nedenle tedavi gerektirir.

NASIL KULLANILIR?

Köpek otu bitkisi yenilmez genelde toplanıp kurtularak çayı yapılır veya ezilerek yemeği yapılmaktadır. Ezerek krem haline getirebilir; hayvan ısırıklarında vücudun iltihaplanmasını engelleyebilirsiniz. Kurutulmuş köpek otu çayını içmek astım, bronşit, grip gibi hastalıklara iyi gelmektedir.