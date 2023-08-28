Köpek otu kalp hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp bozukluğu ve kalp hastalıklarına iyi gelen köpek otunun faydaları dikkat çekti.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ŞUNLARDIR:

-Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atar damarların daralması yada tamamen tıkanması

-Kalp ritmi sorunları (aritmiler)

-Doğuştan kalp kusurları

-Kalp kapak hastalığı

-Kalp kası hastalığı

-Kalp enfeksiyonu

-Birçok kalp hastalığı biçimi önlenebilir veya sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle tedavi edilebilir.

KAN DAMARLARINIZDAKİ DARALMAYA BAĞLI KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Atardamarlarınızda yağ plakları birikmesi veya ateroskleroz (damar sertliği-kireçlenmesi) kan damarlarınıza ve kalbinize zarar verebilir. Plak birikmesi, kalp krizi, göğüs ağrısı (anjina) veya felce yol açabilecek daralmış veya tıkanmış kan damarlarına neden olur.

Koroner arter hastalığı semptomları erkekler ve kadınlar için farklı olabilir. Örneğin, erkeklerin göğüs ağrısına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Kadınların, nefes darlığı, mide bulantısı ve aşırı yorgunluk gibi göğüs rahatsızlığının yanı sıra başka belirti ve semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksektir.

İşaretler ve belirtiler şunları içerebilir:

Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, göğüste bası ve rahatsızlık hissi (anjina)

Nefes darlığı

Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı

Vücudunuzun herhangi bir bölgesindeki kan damarlarının daralması durumunda o bölgeye ait örneğin; bacaklarınızda veya kollarınızda ağrı, uyuşma, halsizlik veya soğukluk oluşabilir.

Kalp krizi, anjina, inme veya kalp yetmezliğiniz olana kadar koroner arter hastalığı teşhisi konmayabilir. Kardiyovasküler hastalık belirtilerini bilmek ve böyle bir endişeniz olduğunda doktorunuza başvurmak önemlidir.