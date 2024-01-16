Köpek üzümü şifa kaynağı

Kaynak: Haber Merkezi
Köpek üzümü şifa kaynağı
Bir çok çeşidi olan üzüm sağlığa yararlı olarak biliniyor. Fakat bir üzüm var ki; yararlarıyla göz dolduruyor...

Köpek üzümü, çeşitli sağlık yararlarına sahip bir bitki. İşte yararları...

Ağrı kesici olarak kullanılabilir ve dış yaralar ile basur için faydalıdır.
Sinirleri yatıştırıcı ve kuvvet verici etkileri bulunmakta.

Dahili kullanımda, yaprakları ve çiçekleri şeker hastalığına bağlı kaşıntı, ağrı ve acıyı gidermeye yardımcı olur.

Romatizma ve mafsal ağrılarını hafifletebiliyor.

Regl düzensizliğini ve rahim hastalıklarını gidermeye yardımcı olabilir.

Göğsü yumuşatır ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü.


Fakat köpek üzümü fazla alındığında atropin maddesi içerdiği için zehirleyici etkilere sahip olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle kullanırken doktora danışılmalı...

İlgili Haberler
Kanseri önlüyor. Kalbi koruyor. Uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor. Şifa saçan ot ortaya çıktı
Ökse otunun hiç bilmediğiniz faydaları ortaya çıktı. Doğanın sunduğu mucize
Alerji savaşçısı bitkiler
Reyhan bitkisi şifa kaynağı
Son Haberler
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti Spor
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet Ekonomi
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün Gündem
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi