Köpek üzümü şifa kaynağı

Köpek üzümü, çeşitli sağlık yararlarına sahip bir bitki. İşte yararları...

Ağrı kesici olarak kullanılabilir ve dış yaralar ile basur için faydalıdır.

Sinirleri yatıştırıcı ve kuvvet verici etkileri bulunmakta.



Dahili kullanımda, yaprakları ve çiçekleri şeker hastalığına bağlı kaşıntı, ağrı ve acıyı gidermeye yardımcı olur.

Romatizma ve mafsal ağrılarını hafifletebiliyor.

Regl düzensizliğini ve rahim hastalıklarını gidermeye yardımcı olabilir.

Göğsü yumuşatır ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü.



Fakat köpek üzümü fazla alındığında atropin maddesi içerdiği için zehirleyici etkilere sahip olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle kullanırken doktora danışılmalı...