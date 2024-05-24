Köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlayan kedi güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlayan kedi güldürdü

Sahiplerinin peşinden eve girmeyen köpekleri kovalayan kedi, izleyenleri güldürdü.

Bahçede dolaşan köpekleri eve sokmak için sıradışı bir yöntem kullanan bir kedi, sosyal medyada gülüşmelere neden oldu. Sahibinin içeri girdiğini fark eden kedi, bahçede oyalanan köpekleri takip ederek onları eve doğru yönlendirdi.

Görüntülerde, kedinin sahibinin peşinden eve giren köpekleri beklediği, ancak köpeklerin bir türlü eve girmeyi düşünmedikleri görülüyor. Bunun üzerine kedi, köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlamaya karar veriyor. Köpekler, kedinin kovalamasıyla birlikte telaşla koşarak eve giriyorlar. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hayvanseverler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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