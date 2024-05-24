Öğrencilerini etkilemek isteyen öğretmenin şovu ters tepti!

Bir öğretmenin ders sırasında öğrencilerini etkilemek için yaptığı gösteri, istenmeyen bir sonuca yol açtı. Öğretmen, sınıfın dikkatini çekmek ve öğrencileri motive etmek amacıyla masasında amuda kalkarak şov yapmaya karar verdi.

İlk denemesinde başarılı olan öğretmen, öğrencilerin ilgisini çekti ancak daha fazlasını istedi. Gösteriyi devam ettirmek için bir kez daha masasında amuda kalkmaya karar verdi. Ancak bu sefer işler planladığı gibi gitmedi. Öğretmenin ikinci denemesinde masanın dengesi bozuldu ve masanın devrilmesiyle birlikte öğretmen yere çakıldı.

Yerden kalkmaya çalışırken, öğretmenin belini masaya vurmasıyla birlikte acı içinde kıvrandı. Öğrenciler ise öğretmenlerinin beklenmedik düşüşünü şaşkınlıkla izledi.