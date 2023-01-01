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Köprü ve otoyollara yüzde 123 zam geldi: Bu yollardan geçmek yürek ister

2023 yılının gelmesiyle köprü ve otoyollar da zamlandı. Yeni yıl itibari ile birlikte köprü ve otoyollara yüzde 123 zam geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 15:36
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Köprü ve otoyollara yüzde 123 zam geldi

Köprü ve otoyollara yüzde 123 zam geldi: Bu yollardan geçmek yürek ister
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Asgari ücretin açıklanmasının ardından Özel İletişim Vergisi yüzde 122,93, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 61.5 ve birçok vergi, harç ve hizmet büyük ölçüde zamlandı. Bunlardan biri de köprü ve otoyol geçiş ücretleri. 1 Ocak 2023 itibariyle zamlı fiyatlar uygulanmaya başlandı.

İŞTE FİYATLAR

Shift Delete'in derlediğine göre, 2022‘nin sonundan itibaren birbiri ardına açıklanmaya başlayan yeni yıl fiyatları büyük ölçüde zam odaklı oldu. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023’e girmemizle birlikte yüzde 123 oranında zamlandı. Örneğin Osmangazi Köprüsü’nün en ucuz geçiş ücreti 2022’nin başında 129 TL iken yeni yılla beraber 287 TL‘ye kadar çıktı.

İşte köprü ve otoyollardaki zamlı fiyatlar:

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1950
1.01.2023 16:23
Hazine boş boş, bunun dolması için azar azar yetmez, böyle kallavi zamla mümkün, Yes !!  
 
vatandaş
1.01.2023 16:14
zam yagmuru yagmaya devam edecek o zaman  
 
Ateş oğlu 01.01.2023
1.01.2023 15:47
Ona maaş artırımı buna maaş artırımı nerden gelecek bu su büyük kovanın dolması lazım onun için ağlamaya gerek yok hep sağdan soldan dolar alacak değirler ya hazır millette para varken  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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