Mutfak tüpüne ocak söndürecek zam. 150 liradan 350 TL'ye çıktı

Vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer alan mutfak tüpleri geçen yıldan bu yıla kadar yüzde 116 oranında zam aldı. Fiyatlar 100 - 150 liradan başlarken şimdilerde ise güncel rakamlar 350 liraya kadar ulaştı.

2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları şöyle:

Aygaz tüp fiyatları

Aygaz maksi tombul 345 TL

Aygaz maksi uzun 345 TL

Aygaz mini ocak 120 TL

Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL

Mini tekne tüpü 50 TL

Gri ev tüpü 12 kg 340 TL

Gri küçük tüp 2 kg 98 TL

Ticari tüp 24 kg 690 TL

Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL

Forklift tüpü 16 kg 460 TL

Forklift tüpü 24 kg 750 TL

İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü 65 TL

12 kg ev tüpü 320 TL

24 kg ticari tüp 612 TL

45 kg sanayi tüpü bin 235 TL

45 kg propan tüpü bin 300 TL

Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü 85,50 TL

12 kg ev tüpü 330 TL

24 kg ticari tüp 620 TL

45 kg sanayi tüpü 920 TL