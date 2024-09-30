‘Kör Nokta’ umut vermiyor

atv’nin yeni sezon dizilerinden ‘Kör Nokta’, önceki akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) aldığı reytinglerde ilk 10’a giremeyen dizi, bu performansıyla hâyâl kırıklığı yaşattı.

Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrollerinde yer aldığı dizinin takipçilerinin sosyal medyada şöyle bir serzenişi var: ‘Dizinin yayını için yanlış gün seçildi.’ Bir noktada haklı olabilirler ama sadece sebep bu değil. Dizinin tanıtımı konusunda da yeterli çalışmanın yapılmadığı kanısındayım. Muhteşem bir hikâyesi olmasa da farklı anlatım tarzıyla dikkat çekici bir yönü var. İzleyiciyi etkileyebilecek cazibesi yüksek müziklerin de eklenmesiyle albenili bir iş haline getirilmeye çalışılsa da bu durum reytinglere yansımamış. Bir de erkek başrol için İsmail Ege Şaşmaz’ın yanlış tercih olduğunu savunanlar bulunuyor.

Büyük umutlarla başlayan ancak aldığı reytinglerle şaşırtan ‘Kör Nokta’nın akıbeti ne olacak? İlerleyen günlerde bu sorunun cevabını net bir şekilde alacağız.

Kumru’nun farkı hissediliyor

Televizyonlarda yayınlanan diziler kadar zaman zaman performanslarıyla ön plana çıkan oyuncular da oluyor.

NOW’da Cuma akşamları ekrana gelen ‘Kötü Kan’da Kumru karakteriyle izlediğimiz Deniz Bolışık da bunlardan birisi. Dizide Kartal’ın ablası (Ertan Saban) olarak izleyici karşısına çıkıyor. Bugüne kadar rol aldığı her yapımda olduğu gibi burada da canlandırdığı karakterlerle âdeta bütünleşiyor. Oyunculuğuyla farkını hissettiriyor.

Ertan Saban ile Deniz Bolışık’ı ekranda birlikte izlemek keyif veriyor. Yolu açık olsun.

Starlığa uzanan bir yolculuk

Teatro Rudius’un ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno’nun İzmir’den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu sahneye taşıyan yeni oyunu ‘Bayanlar Baylar Dario Moreno’nun prömiyeri, Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı.

Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünü üstlendiği oyun, gerçekle kurguyu harmanlayarak sahneye taşırken seyircileri müzikli bir teatral şölene ve Moreno’ya saygı duruşuna davet ediyor.

Kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen’in yer aldığı tek perdelik oyun, 19 ve 20 Ekim’de Çankaya Sahne’de, 2 Kasım’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.