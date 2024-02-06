Kore hastalığının tedavisinde kullanılan şifa deposu ot ortaya çıktı

Deniz Dallı
Kore hastalığının tedavisinde kullanılan şifa deposu ot ortaya çıktı
Kore hastalığının tedavisinde kullanılan şifa deposu ot olarak bilinen ağu otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Doğal yollarla sağlıklarını korumak isteyenler, doğanın sunduğu besinlere ilgi gösteriyor.

Kore hastalığına karşı etkili olduğu söylenen ağu otu, mucizevi bir bitki olarak gündeme geldi.

AĞU OTU NEDİR?

Nemli ortamlarda büyüyen, maydanozgillere ait, 1-2 metre uzunluğunda, zehirli bir bitkidir. Gövdesi

kalın, sapları alt tarafta morumsu, yaprakları iri, çiçekleri küçük ve seyrek olan bir bitkidir.

İçinde coniine adlı bir madde bulunur. Evde ilaç yapımında kullanılmaz.

AĞU OTUNUN FAYDALARI

Tıpta ağrı kesici ve kas gevşetici olarak, siyatik, tetanos, sara, üçüz sinir iltihabı ve kore hastalığının tedavisinde kullanılır.

KORE HASTALIĞI NEDİR?

Huntington hastalığı, orta yaşlarda başlayan, hareketleri bozan, ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Huntington koresi de denir. Hastalığı ilk kez 1872 yılında Amerika’da tanımlayan George Huntington’un adını almıştır.

Kuzey Amerika ve Avrupa’da 100 bin kişide 3 ila 10 arasında görülür. En yaygın genetik kore (istemsiz kas hareketleri) sebebidir. Huntington hastalığı, DNA’da oluşan değişikliklerden kaynaklanan genetik bir hastalıktır. Ancak hastalık belirtileri ortalama 35 ile 44 yaş arasında ortaya çıkar; yani DNA’mızda doğuştan var olan ve saptanabilen bu bozukluk, hastalığın başlaması için genellikle 35 yaşından sonra etkili olur.

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