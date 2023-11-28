Korkunç iddia: Gazze’de öldürdükleri kişilerin organlarını da çalıyorlar

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunu Gazze’deki ölülerden organ çalmakla suçladı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Euronews’in haberine göre Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada, Gazze’de bazı cesetleri inceleyen tıp uzmanlarının raporlarını takiben, Filistinli cesetlerden organ çalınmış olabileceğine dair endişeler olduğunu bildirdi. Örgüt, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzeyindeki El Şifa ve Endonezya hastaneleri ile güneydeki diğer hastanelerden onlarca cesede el koyduğunu belgelediğini iddia etti.

Ayrıca İsrail ordusunun El Şifa hastanesinin avlusunda kazılan bir toplu mezardan cesetleri çıkararak el koyduğunu da öne sürdü.

Tıp uzmanlarının incelemesinde karaciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organların yanı sıra koklea ve korneaların da kayıp olduğu tespit edildi ve bu durum potansiyel organ hırsızlığının kanıtı olarak nitelendirildi. Euro-Med’in aktardığına göre Gazze’de çeşitli hastanelerdeki doktorlar, organ hırsızlığının sadece adli tıp incelemesiyle kanıtlanamayacağını, zira birden fazla cesedin ölümden önce ameliyattan geçtiğini söyledi.

Euro-Med ayrıca İsrail’i, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki askeri operasyonları sırasında öldürülen onlarca Filistinlinin naaşını elinde tutmakla suçladı. İsrail’in en az 145 Filistinlinin cesedini morglarında, yaklaşık 255 Filistinlinin cesedini de Ürdün sınırı yakınlarında bulunan ve halka açık olmayan bir bölgede tuttuğu iddia ediliyor.

İSRAİL DAHA ÖNCE DE ORGAN ÇALMAKLA SUÇLANMIŞTI

İsrail’in Filistinlilerin cesetlerini hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair iddialar yeni değil.

İsrailli doktor Meira Weiss, Over Their Dead Bodies adlı kitabında 1996-2002 yılları arasında ölü Filistinlilerden alınan organların İsrail üniversitelerindeki tıbbi araştırmalarda kullanıldığını ve İsrailli hastaların bedenlerine nakledildiğini iddia etmişti.

2014’te İsrail medyasında yayınlanan tartışmalı bir araştırmada da üst düzey yetkililerin, yanık yarası olan askerler gibi İsraillileri tedavi etmek için ölü Filistinlilerin ve Afrikalı işçilerin bedenlerinden deri alındığına dair iddialar içeriyordu.

Amerikan CNN kanalının 2008 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail’in yasa dışı küresel insan organ ticaretinin önemli merkezlerinden biri olduğu düşünülüyor.

İsrail’in onaylamadığı 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaşan tarafların ölülerin onuruna saygı göstermesini ve cesetlerin yağmalanmasını, sakatlanmasını ya da saygısızca muamele görmesini önlemeyi gerektiriyor.