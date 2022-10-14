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Korkunç tablo: 9 ayda 52 çocuk işçi hayatını kaybetti

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı iş cinayetleri raporuna ilişkin “Yılın ilk 9 ayında 14 yaş ve altı en az 21 çocuk, 15-17 yaş arasında ise en az 31 çocuk işçi yaşamını yitirdi. AKP’nin beceriksiz politikalarından dolayı iş yerlerinde denetim yapılmıyor, işçilerimiz yaşamını kaybediyor. Bu ölümler kader değildir, cinayettir” dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:56
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Korkunç tablo: 9 ayda 52 çocuk işçi hayatını kaybetti

Korkunç tablo: 9 ayda 52 çocuk işçi hayatını kaybetti
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İSİG Meclisi’nin açıkladığı iş cinayetleri raporunu değerlendirdi. Bülbül, şunları söyledi:

“YILIN İLK 9 AYINDA 14 YAŞ VE ALTI EN AZ 21 ÇOCUK, 15-17 YAŞ ARASINDA İSE EN AZ 31 ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ”

“İSİG’nin raporuna göre Eylül ayında en az 157 işçi alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdi. Yılın başından bu yana ise en az bin 359 iş cinayeti gerçekleşti. Yine rapora göre, çocuk işçilik 4 ila 8 yaş arasında başlıyor. Bu yaşta mevsimlik tarım işçisi, çoban ya da sokakta mendil satan çocuk ölümlerine rastlanıyor. Mevsimlik tarım işçisi çocuklarda ve sokakta çalışan çocuklarda 8 yaşından itibaren bir artış var. 10-12 yaşlarda tekstil ve metalde çalışan çocuklar görünüyor. 13-14 yaşlarından itibaren tarım, inşaat, sanayi ve hizmetlerde çalışan milyonlarca çocuk işçi var. Yılın ilk 9 ayında 14 yaş ve altı en az 21 çocuk, 15-17 yaş arasında ise en az 31 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

“BU ÖLÜMLER KADER DEĞİL, CİNAYET”

AKP’nin beceriksiz politikalarından dolayı iş yerlerinde denetim yapılmıyor, işçilerimiz yaşamını kaybediyor. Bu ölümler kader değildir, cinayettir. Okulda eğitim alması gereken çocuklar ise AKP’nin kötü ekonomi politikası yüzünden maalesef çalışmaya mahkum bırakılıyor. Çocukların, gençlerin umutlarını, geleceğini karartan bu zihniyeti ilk seçimde mutlaka sandıkta göndereceğiz. Bizim iktidarımızda işçiler, emekçiler hak ettiği değeri görecek. Denetimsiz, güvencesiz iş yerleri kalmayacak. Çocuklar iş kapılarında değil okul kapılarında olacak, iyi bir eğitim alacak. Geliyor gelmekte olan.”

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