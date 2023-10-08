Korkut Ata Türk Dünyası Film Toyu

Bursa’da geçen yıl ikincisine katıldığım “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” bu yıl Azerbaycan’da Bakü ve Şuşa’da yapılacak. Ana etkinlikler Bakü’de gerçekleştirilecek ancak işgalden kurtarılan Şuşa’da konukların katılmasıyla çeşitli etkinlikler hayata geçirilecek. Dört gün sürecek faaliyetlere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Altay, Başkurdistan, Tataristan (Rusya Federasyonu), Gagavuz Yeri (Moldova) ve Türk Dünyası’nın diğer bölgelerinden sinemacılar katılacak.

Yüzyıl boyunca, “Dilde, fikirde, işte birlik” vecizesini büyük bir ümit ile tekrarlayarak bir ufka doğru ilerledik ve işte şimdi buna “sanat”ı da eklemeye başladık.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca sürecek “Korkut Ata Sinema Toyu” sadece bir sinema şenliği olmanın ötesinde “sanatta birlik” düsturunun hayata geçmesi anlamına da gelmeli.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festival yürütücülerinden Uluslar arası Sinema Derneği Başkanı Yönetmen ve Yapımcı Nazif Tunç’tan festivale ilişkin bilgiler aldım.

-Festival İstanbul ardından Bursa şimdi de Şuşa’da yapılıyor. Neden farklı şehirler?

“Festival, her yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen bir şehirde düzenlenmesi öngörülerek kurgulandığı için. Bu yılki durağımız Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan tarihî şehri Şuşa.”

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Foto nazif tunç

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-Tüm etkinlikler Şuşa’da mı?

“Ana etkinlikler başkent Bakü’de yapılacak. Şuşa şehrinde ise konuk sanatçıların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.”

-Bu yılki festivalin destekçileri kimler?

“Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin üçüncüsü, TÜRKSOY, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Haydar Aliyev Merkezi, Azerbaycan Cumhuriyeti Sinema Ajansı ve Bakü Medya Merkezi’nin iş birliğinde düzenleniyor.”

-Festivalin muhtevası ve kapsamı nasıl?

“Festival kapsamında film gösterimleri, yarışma ve zirve olmak üzere farklı etkinliklerle 500’ün üzerinde sinema profesyoneli bir araya gelecek. Film gösterimleri, forum ve sergilerden oluşan çeşitli etkinlikler yapılacak. Nizami Sinema Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek gösterimlerde Türk Dünyası’ndan uzun metraj, belgesel ve animasyonlardan oluşan 32 film yer alıyor. Festival kapsamında ayrıca Türk sinemasına yön verici özelliği olan Türk Dünyası Sinema Forumu’nun üçüncüsü düzenleniyor. Festivalde bunların yanında yapım hazırlığında olan çeşitli film projeleri için sunumlar yapılacak, ortak yapımcı arayışı için etkinlikler yapılacak.”

-Türkiye’den film var mı?

“Festivalin Kurmaca Film Yarışması bölümünde, ülkemizi bu yıl Mustafa Kutlu'nun aynı adlı hikâyesinden uyarlanan ve Ahmet Sönmez'in yönettiği “Yıldız Tozu”, Belgesel Film Yarışması bölümünde ise Murat Pay'ın yönetmenliğini yaptığı “Hep Otuz Üç Yaşında” filmleri temsil edecek.”

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KUTU

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Foto sultan raev

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‘Ulaştığımız noktadan

mutluluk duyuyoruz’

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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Korkut Ata için diyor ki:

“Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın inisiyatifi ve TÜRKSOY’un destekleri ile hayata geçen bu festival bir başka yönüyle birliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak geleceği inşa etme arzumuzun önemli somut çıktılarından biridir. Bugün ulaştığımız nokta bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalini sadece bir sinema etkinliği olarak adlandırmak yanlış olacaktır. Çünkü bu proje içerisinde pek çok farklı unsuru barındırıyor. Senaristleri, yapımcıları ve oyuncuları bir araya getirerek Türk Dünyasında ortak yapımlara imkân sağlayacak buluşmalara imza atıyoruz. Filmlerimizi ödüllendiriyor, emek verenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Düzenlediğimiz Sinema Forumu sayesinde Türk Dünyası Sineması’nın kurumsal gelişimine de ciddi katkılar sağlıyoruz. Destek veren tüm paydaşlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”