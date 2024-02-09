Korona olduktan sonra bu hale geldi. Milyonda 2 görülen hastalık Erzurumlu İbrahim’i buldu

Erzurum’da yaşayan Zinnet-Cengiz Akan çiftinin yüzde 80 zihinsel engelli 38 yaşındaki oğulları İbrahim Akan 1 yılda tanınamaz hale geldi.

2021 yılında Kovid-12 geçiren Akan’da yaralar çıktı. Akan'a milyonda 2 ya da 3 kişide görülen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu. Akan, tedavi edildi ancak 2023’te tekrar rahatsızlandı.

Tedaviye alınan Akan’ın yüzü tanınmaz hale geldi. İbrahim Akan, "Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım" dedi.

Anne Akan da "Oğlum milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin" şeklinde konuştu.

PEMFİGUS HASTALIĞI NEDİR?

Pemfigus hastalığı, çoğunlukla deride ve ağızda olan ancak bazen burun içerisinde, boğazda, gözlerde ve cinsel organlarda da olabilen, yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp, bunların kısa sürede patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığıdır. Tıp dilinde otoimmun bir hastalık olarak sınıflandırılır.

Pemfigus, nadir görülen bir hastalıktır. Türkiye için kesin veriler olmamakla beraber kabaca 1 milyon kişinin 2-3'ünde bu hastalığın geliştiği tahmin edilmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. En sık orta yaşlı kişilerde ortaya çıkmakla beraber her yaşta görülebilir. Pemfigus'un Akdeniz kökenli insanlar, Brezilya yağmur ormanlarında yaşayan insanlar ve orta ve üst yaştaki erişkinlerde daha sık görüldüğü belirtiliyor.