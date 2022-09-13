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608 özel tiyatrodan 503'ü kepenk kapattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

Korona virüs salgınının ağır darbe vurduğu kültür sanat sektöründe tiyatroların bir çoğu kepenk kapatmak zorunda kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre; 608 özel tiyatrodan 503'ü kapandı, sadece 105’i aktif durumda hizmet veriyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:05
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:09
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Korona virüs tiyatroları vurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: 608 özel tiyatrodan 503'ü kepenk kapattı

608 özel tiyatrodan 503'ü kepenk kapattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı
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Gazete Duvar'ın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgının, sinema ve tiyatro sektörüne etkisiyle ilgili soru önergesine verdiği cevapta, 2021 yılı itibarıyla, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 608 özel tiyatrodan sadece 105’inin aktif olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı. Buna göre 503 tiyatro faaliyetini durdurdu.

TOPLAM 167 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan Ersoy, pandemide sinemaya verilen destekleri de anlattı. Ersoy, sinema sektörüne toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin TL destek sağlandığını aktardı.

2021’de 159 film salonuna 15 milyon 900 bin TL maddi destek verildiğini söyleyen Ersoy, "Tiyatro ve sinema sektörüne toplam 167 milyon 920 bin TL destek sağlanmış oldu" dedi.

396 SİNEMA SALONU AÇIK

Pandemi nedeniyle 16 Mart 2020’de tüm sinema salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. 1 Temmuz ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde iki kez kapanan sinema salonları, yaklaşık bir yıl aranın ardından 1 Temmuz 2021’de tekrar film gösterimlerine başlamıştı. Bu süreçte 333 sinema hizmete girmişti.

Aralık 2021’den bu yana da 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam ediyor.

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