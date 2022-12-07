Koronayla ilgili korkunç gerçeği Türk bilim insanları ortaya çıkardı

Haber3’te yer alan bilgilere göre, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, klinikte tedavisi süren gönüllü 25 kişiden aldığı örneklerle Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koronavirüsün kanser hücrelerindeki etkisini araştırdı.

Meme, karaciğer, kolon ve akciğer kanseri üzerinde yapılan çalışma kapsamında, korona virüs hastalarından alınan kandan elde edilen serumlar laboratuvarlarda çoğaltılan farklı kanser hücrelerine enjekte edildi.

YAYILMA POTANSİYELİ ARTIYOR

1 yılı bulan araştırmanın sonucuna göre; serumların verildiği kanser hücrelerinin, 'metastaz' adı verilen bir süreç içerisine girdiği, yani başka organ ya da dokulara yayılma potansiyellerini artırdığı ortaya çıktı.

Elde edilen sonuçlar ise uluslararası tıp alanındaki bilimsel makalelerde yayınlandı. Uluslararası yayınlarda çalışmalarının referans alındığını belirten Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, "Korona virüsün etkisiyle akciğerlerdeki parçalanmış hücrelerden saçılan sitokinler ve diğer virüslerle ilişkili partiküller kana karışıp tüm vücuda yayılabiliyor. Eğer bu kişide kanser varsa, kanserli alana da bu partiküller kan yoluyla ulaşıyor. Bu durumun kanser hücrelerinde nasıl bir etki uyandırdığını yaptığımız araştırma ile inceledik" dedi.

25 GÖNÜLLÜDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Klinikte tedavi gören 25 gönüllü korona virüs hastasından kan örneği aldıklarını belirten Doç. Dr. Saygıdeğer, "Kanı ayrıştırarak içerisinde bulunan virüslerden salınan partikülleri ve akciğer hücrelerinden salınan stokinleri serum formuna getirdik. Bu serumları laboratuvarlarda çoğaltılan farklı kanser hücrelerine uyguladık. Serumun, meme, karaciğer, kolon ve akciğer kanserlerinin hepsinde, kanser hücrelerinin bir yerden başka bir yere hareketini, yani ölümcül sonuçlara neden olan metastazı artırdığını belirledik. Kanser hücreleri, hücreler arası bağlantılarını 48 saat içinde kaybedip bulunduğu dokudan ayrılıp başka yerlere göç edebilme özelliği kazanıyor" diye konuştu.

METASTAZ GÖRÜLDÜ

Bazı kanser hastalarının ise korona virüs geçirdikten sonra 6. ayda artmış akciğer metastazı gösterdiğinin de çalışmada tespit edildiğini dile getiren Doç. Dr. Saygıdeğer, "Literatürde kanserli hastaların korona virüse yakalandığında immün sistemin bir şekilde kanser hücresi ile savaştığı iddiasıyla yayınlanan birkaç çalışma vardı. Biz de bu çalışmalardan yola çıktık ancak bizim sonuçlarımız genellikle hücrelere daha kötü etki ettiğini gösterdi. Hatta biri kolon biri de yumurtalık kanseri olan hastaların korona virüs geçirdikten sonraki 3'üncü ve 6'ncı aylardaki tomografi görüntülerinde akciğerlerinde bir anda yaygın ilerleme olduğunu gördük. Yayınımızda da bunları toparlayarak, uluslararası literatürle paylaştık."