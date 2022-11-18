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Korona virüsten sonra yeni pandemi alarmı! Diyabet pandemi mi oldu, diyabet nedir?

Uzmanlar koronavirüsten sonra 21. yüzyılın yeni bir pandemisi olarak Diyabet hastalığını işaret ediyor. Hastalığın artış rakamlarına bakıldığında Diyabet hastalığı da koronavirüsten sonra pandemi terimi kullanılmaya başlanacak düzeyde. Peki, Korona virüsten sonra yeni pandemi mi geliyor? Diyabet pandemi mi oldu, diyabet nedir?

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 11:18
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Korona virüsten sonra yeni pandemi alarmı! Diyabet pandemi mi oldu, diyabet nedir?

Korona virüsten sonra yeni pandemi alarmı! Diyabet pandemi mi oldu, diyabet nedir?
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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış bir pandemi olarak kayıtlara geçerken akabinde başka hastalıklarda artış göstermeye başladı. Koronavirüsten sonra uzmanlar diyabet hastalığının da pandemi olarak adlandırılabileceği görüşünde. Peki, Korona virüsten sonra yeni pandemi mi geliyor? Diyabet pandemi mi oldu, diyabet nedir?

Pandemi teriminin diyabet hastalığı içinde kullanıldığını söyleyen Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazel, “Diyabet, 21. yüzyılın pandemisi olarak karşımıza çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm bölgelerinde prevalansında da ciddi bir artış var” dedi.

TÜRKİYE’DE DİYABET YÜZDE 100 ARTTI

Doç. Dr. Gülay Yılmazel Diyabet hastalığının Türkiye’de son 10 yılda yüzde 100 arttığını açıkladı. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verilerine göre Türkiye'de 9 milyon diyabet hastası bulunduğunu söyleyen Yılmazel, düzenli şeker ölçümünün yapılması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Gülay Yılmazel ayrıca Türkiye’de diyabet hastalığın tanı ve yönetimi açısından sorunların olduğuna dikkat çekti. Yılmazel, 45 yaş ve üstü vatandaşların diyabet taramasından geçmesini önerdi.

‘’45 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER DİKKAT’’

45 yaş ve üstü kişilere dikkat çeken ve düzenli kan şekeri ölçümünün önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yılmazel, “Risk faktörlerini barındıran ve 45 yaş üzerindeki kişiler test sonuçları normal olsa bile mutlaka 3 yılda bir kan şekeri düzeyini ölçtürmeli. Sonuçların normalliğine çokta güvenmemek gerekiyor. ‘’ dedi.

'’KORONA VİRÜS SALGINI DİYABET ARTMASINA NEDEN OLDU'’

Korona virüs salgınının diyabet hastalarının artmasına neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yılmazel, “Çünkü sağlık hizmetleri daha çok elzem vakalara ayrıldı. Dolayısıyla diğer vakalar biraz ikinci planda kaldı. Kişiler sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadı yada kontrolü geldiği halde bu kontrolünü aksattı. Buda vakalarda bir yığılmaya hatta gizli diyabetin tanı almamasına neden oldu. Herkesin aile hekimlerine giderek kan şekerlerini ölçtürmelerini ve riskli gruplar arasında yer alıyorlarsa bir uzmandan destek almalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

DİYABET NEDİR?

Şeker hastalığı ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan, yüksek kan şekeri ile seyreden bir hastalıktır.

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