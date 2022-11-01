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Kovid 19 aşısına şok zam!

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının fiyatına 2023'te zam geliyor. Tek doz aşı 130 dolara satılacak.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:04
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Koronavirüs aşısının fiyatı yürek hoplatacak

Kovid 19 aşısına şok zam!
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6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsüne karşı Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği aşı Comirnaty ile ilgili yeni bir karar alındı. Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile aşı geliştiren Pfizer, gelecek yıldan itibaren hatırlatma dozlarına zam yapılacağını açıklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2023’ün ilk aylarından itibaren Pfizer’ın aşının fiyatını artıracağını ve tek doz aşının 130 dolara satılabileceğine dikkat çekti. Ancak yapılan açıklamada Pfizer’ın geliştireceği aşının çok dozlu aşının yerine geçeceği belirtildi.

Haber Amerikan medyasında geniş yer buldu. ABD hükümetinin 2020 yılının sonuna doğru Pfizer’dan doz başına 20 ile 30 dolar ödeyerek 500 milyon doz satın aldığına dikkat çekilirken hatırlatma dozlarına ilginin son dönemde azaldığının da altı çizildi.

BU arada ABD medyasına konuşan uzmanlar, aşılara olan ilginin azalmasıyla birlikte şirketlerin fiyat artışı yaparak zararı azaltmayı hedeflediğini yazdı, Pfizer’ın yaptığı fiyat artışının ise beklenenden çok daha fazla olduğuna vurgu yapıldı.

Moderna’nın da aşı fiyatını 60 dolara çıkarmasının beklendiği aktarıldı.

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