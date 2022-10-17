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Koronayı yenen iki Türk tarih verdi. Dünyayı kanserden kurtaracağız

Koronavirüs salgını sürecinde ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları, kanseri hedef alan aşıların 2030'un sonundan önce kullanıma sunulabileceğini söylemesi umutlandırdı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:27
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Koronayı yenen iki Türk Uğur Şahin ve Özel Türeci tarih verdi. Dünyayı kanserden kurtaracağız

Koronayı yenen iki Türk tarih verdi. Dünyayı kanserden kurtaracağız
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin, mRNA tabanlı koronavirüs aşısı teknolojisinin kanser hücrelerine müdahalede yeniden düzenlenebileceğini düşünmesi dikkat çekti.

Biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, kanser tedavisiyle ilgili önemli mesajlar verdiği vurgulandı.

TÜRECİ VE ŞAHİN'DEN KANSER AŞISI MESAJI

Koronavirüs salgını sürecinde ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları, kanseri hedef alan aşıların, 2030'un sonundan önce kullanıma sunulabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Türeci ve Şahin, önümüzdeki yıllarda kanser aşıları konusundaki iyimserliklerini körükleyen atılımlar yaptıklarına dikkati çekti.

"MRNA, KILAVUZ GÖREVİ GÖRÜYOR"

Türeci, "mRNA, bir kılavuz görevi görüyor ve vücuda ilacı veya aşıyı üretmesini söylemenizi sağlıyor. mRNA'yı aşı olarak kullandığınızda, düşmanın 'aranıyor posteri' için bir kılavuzdur. Bu durumda aranan şey, kanser hücrelerini normal hücrelerden ayıran kanser antijenleridir." dedi.

2030'DAN ÖNCESİNİ İŞARET ETTİ

mRNA'ya dayalı kanser aşılarının hastalar üzerinde ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Şahin, 2030'dan öncesini işaret etti.

Şahin, "Yeniliklerimiz orijinaldir. Bu tür bir tedaviyi geliştirmek için 20 yıllık araştırma yaptık ve elbette fikri mülkiyetimiz için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİONTECH, HIZLI AŞI ÜRETİMİNİ ÖĞRENDİ"

Ağustos ayında Moderna, BioNTech ve ortağı Pfizer'a şirketin koronavirüs aşısıyla ilgili patent iddiası nedeniyle dava açmıştı.

Diğer taraftan, BioNTech'in pandemi sürecinde hızlı aşının nasıl üretileceğini öğrendiğini anlatan Türeci, söz konusu aşının hızlı sunumunun, ilaç düzenleyicilerinin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı olduğunu dile getirdi.

"KANSER AŞIMIZI DA HIZLANDIRACAK"

Türeci, "Bu, kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak." diye eklerken, temkinli hareket ediyor.

"Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz." diyen Türeci, "Birtakım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
 

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Tamtürk
17.10.2022 10:45
Neden daha erken değil acaba ? 2030 kadar hiç kimse ölmesinnnnnnn  
 
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