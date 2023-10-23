Koruma altındaki dağ keçileri Harput’ta görüntülendi

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde otlarken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği’nce (IUCN) yayımlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri Harput Mahallesi’nde görüntülendi. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, şimdiler de ise tarihi Harput Mahallesi’nde inmeye başladı. Sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’ne gelen keçiler, otlarken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.