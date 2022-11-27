Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet

Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

Kosta Rika, Japonya'yı tek golle geçti ve 3 puana uzanan taraf oldu.

Hayati puanın tek golünü 81'de K.Fuller kaydetti.

Grubun diğer karşılaşması Almanya ile İspanya arasında olacak. Bu kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçtan kareler;