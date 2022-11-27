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Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet

Dünya Kupası'nda Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:54
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Kosta Rika Japonya'yı devirip kupaya tutundu

Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet
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Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

Kosta Rika, Japonya'yı tek golle geçti ve 3 puana uzanan taraf oldu.

Hayati puanın tek golünü 81'de K.Fuller kaydetti.

Grubun diğer karşılaşması Almanya ile İspanya arasında olacak. Bu kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

 

Maçtan kareler;

 

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