Arjantin'le Meksika oynadı, Türkiye'de hayat durdu

Katar'daki Dünya Kupası'nda Milli Takımımız yok ama maçlar Türkiye'de milyonlarca kişiyi ekran başına geçirdi. Öyle ki TRT 1'den ekrana gelen maçlar büyük paralarla yapılan dizileri bile geride bıraktı.
Özellikle Arjantin-Meksika maçı Türkiye'de hayatın durmasına yol açtı.
AB Grubu'nda 1.sırada “Arjantin-Meksika FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2.sırada “Fransa-Danimarka FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3.sırada “Kardeşlerim” isimli dizi yer aldı.
Diğer maçlar ve programlar da ilk 10'da yer aldı.
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