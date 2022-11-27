27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'le Meksika oynadı, Türkiye'de hayat durdu

Arjantin'le Meksika oynadı, Türkiye'de hayat durdu

Arjantin-Meksika karşılaşması, büyük bir ilgiyle takip edildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:42
Takip Et

Katar'da Arjantin'le Meksika oynadı, Türkiye'de hayat durdu

Arjantin'le Meksika oynadı, Türkiye'de hayat durdu
+
Aa
-

Katar'daki Dünya Kupası'nda Milli Takımımız yok ama maçlar Türkiye'de milyonlarca kişiyi ekran başına geçirdi. Öyle ki TRT 1'den ekrana gelen maçlar büyük paralarla yapılan dizileri bile geride bıraktı.

Özellikle Arjantin-Meksika maçı Türkiye'de hayatın durmasına yol açtı.

AB Grubu'nda 1.sırada “Arjantin-Meksika FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2.sırada “Fransa-Danimarka FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3.sırada “Kardeşlerim” isimli dizi yer aldı.

Diğer maçlar ve programlar da ilk 10'da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
2
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
3
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
4
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
5
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
6
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
7
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.