27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trump'ın kızı Katar'ın yasaklarını haklı buldu. ''Hiç gay arkadaşım yok ki''

Trump'ın kızı Katar'ın yasaklarını haklı buldu. ''Hiç gay arkadaşım yok ki''

Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner, Perşembe günü Brezilya-Sırbistan maçında Katar Başbakanı Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani ile oturdu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:24
Takip Et

''Hiç gay arkadaşım yok ki'' Trump'ın kızı Katar'ın yasaklarını haklı buldu

Trump'ın kızı Katar'ın yasaklarını haklı buldu. ''Hiç gay arkadaşım yok ki''
+
Aa
-

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'un kızı Ivanka Trump eşi ve çocuklarıyla birlikte Katar'da Dünya Kupası maçlarını izlerken, Katar Başbakanı Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani tarafından locada ağırlandı.

Ivanka Trump, babasının 2024 seçimlerinde aday olacağını söylerlen, basın mensuplarının, "LGBTQ+ topluluğunu dışlayan bir ülkenin başbakanı ile görüşmekten rahatsız olmadınız mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi.

"Benim için hiç sorun değil. Eşcinselliğe karşı olduğu bir valinin yönettiği bir eyalette oturuyorum. Ayrıca hiç gay arkadaşım yok. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diye yanıt verdi.

Ivanka Trump daha sonra Fransa'nın Danimarka'yı yendiği maçın kahramanı Mbappe'yi kutlayıp fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
2
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
3
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
4
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
5
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
6
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
7
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldürdüler
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Bakan Kirişci açıkladı! Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.