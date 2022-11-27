Trump'ın kızı Katar'ın yasaklarını haklı buldu. ''Hiç gay arkadaşım yok ki''

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'un kızı Ivanka Trump eşi ve çocuklarıyla birlikte Katar'da Dünya Kupası maçlarını izlerken, Katar Başbakanı Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani tarafından locada ağırlandı.

Ivanka Trump, babasının 2024 seçimlerinde aday olacağını söylerlen, basın mensuplarının, "LGBTQ+ topluluğunu dışlayan bir ülkenin başbakanı ile görüşmekten rahatsız olmadınız mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi.

"Benim için hiç sorun değil. Eşcinselliğe karşı olduğu bir valinin yönettiği bir eyalette oturuyorum. Ayrıca hiç gay arkadaşım yok. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diye yanıt verdi.

Ivanka Trump daha sonra Fransa'nın Danimarka'yı yendiği maçın kahramanı Mbappe'yi kutlayıp fotoğraf çektirdi.