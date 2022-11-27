Japonlar örnek oldu. Şimdi de Faslılar stadı temizledi

Japon taraftarların , en ünlü Dünya Kupası galibiyetlerinin coşkusunda bile maçlardan sonra geride kalıp ortalığı temizlemeye yardım etmeleri diğer ülkelerin futbolseverlerini harekete geçirdi.
Faslılar Çarşamba günkü Fas-Hırvatistan maçından sonra stadyumun temizlenmesine katkıda bulundu.
FIFA yetkilileri Japonların bu örnek davranışının turnuva boyunca tüm statlara, turnuva sonrası da dünyanın dört tarafında uygulanacağına inandıklarını belirttiler.
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