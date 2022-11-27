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Japonlar örnek oldu. Şimdi de Faslılar stadı temizledi

Dünya Kupası'nda oynana Fas-Hırvatistan maçından sonra Faslı taraftarlar stadı temizledi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:30
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Şimdi de Faslılar stadı temizledi. Japonlar örnek oldu

Japonlar örnek oldu. Şimdi de Faslılar stadı temizledi
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Japon taraftarların , en ünlü Dünya Kupası galibiyetlerinin coşkusunda bile maçlardan sonra geride kalıp ortalığı temizlemeye yardım etmeleri diğer ülkelerin futbolseverlerini harekete geçirdi. 

Faslılar  Çarşamba günkü Fas-Hırvatistan maçından sonra stadyumun temizlenmesine katkıda bulundu.

FIFA yetkilileri Japonların bu örnek davranışının turnuva boyunca tüm statlara, turnuva sonrası da dünyanın dört tarafında uygulanacağına inandıklarını belirttiler.

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